Anna Foglietta protagonista de "L’attesa"

Stasera alle 21 al teatro Asioli di Correggio va in scena "L’attesa" di Remo Binosi, con Anna Foglietta e Paola Minacciosi (nella foto) , per la regia di Michela Cescon. Una rappresentazione che evidenziò l’autore con la messa in scena del 1994, diretta da Cristina Pezzoli.

La nuova versione della Cescon vede due attrici per la prima volta insieme sul palco, a dar corpo e voce alla nobildonna Cornelia e alla sua serva Rosa, le due protagoniste della pièce. A differenza della versione del 1994, si è voluti partire dalla prima stesura del testo del 1992, scritta a macchina dall’autore stesso – con una punteggiatura spesso ossessiva dopo ogni singola parola, ogni singolo articolo – e con dedica alla moglie Anna nella seconda pagina del dattiloscritto.

Il testo di Binosi ha grande forza drammatica e di coinvolgimento. I temi e i contenuti trattati sembrano parlare di noi, come se non fosse cambiato nulla rispetto ai secoli passati a cui la vicenda si riferisce: la differenza di classe, il rapporto serva-padrona, il doppio, l’amore, il piacere, la maternità, il peccato, la punizione, il femminile, il male, la morte, la seduzione. Il tutto narrato con un linguaggio originale e sorprendente.