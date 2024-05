Aree per cani, spesi 80mila euro

Costerebbe 80mila euro la realizzazione di due aree per lo sgambamento dei cani, attese da lustri, il cui progetto nei giorni scorsi è stato illustrato dall’assessore Luca Spagni al comitato castellese dei proprietari di pelosi. I cittadini hanno da tempo raccolto firme per sollecitare il Comune che, nel corso della scorsa consiliatura, aveva preso impegni poi disattesi. La bozza del progetto prevede la creazione di un’area da definirsi a Montecavolo ed una di 600 mq a Quattro Castella, all’interno del parco comunale del Melograno, allestita con vari arredi tra cui una fontanella e cestini per la raccolta delle deiezioni; un vialetto il cui percorso disegna un osso stilizzato completa la struttura.

"Un passo importante verso la creazione di uno spazio dedicato ai nostri amici a quattro zampe, reso possibile anche grazie alla preziosa collaborazione di cittadini che ci hanno sollecitato in questi mesi. Abbiamo fissato un nuovo appuntamento per martedì 7 maggio alle 19 per proseguire il percorso insieme. Chiunque voglia unirsi è il benvenuto", dice Spagni. La questione da definire è richiesta ai cittadini di farsi in carico delle manutenzioni, quali lo sfalcio dell’erba.

Non tutti sono d’accordo, anche nella stessa maggioranza: la cifra ipotizzata di 80mila euro ad alcuni sembra eccessiva.

Giacomo Pecorari Bertani - che dopo vent’anni come consigliere ed assessore, nell’ultima seduta consiliare ha salutato i colleghi - commenta che avrebbe dato voto contrario.

Soddisfatti i proprietari di cani: "Sono più di 20 anni che gli abitanti aspettano - spiega Rossella Maietti - Non è un piacere che l’amministrazione concede ma un dovere, previsto nella legge regionale del 07/04/2000 art. 21. Quattro Castella è tra i comuni con il maggior numero di presenze di cani nelle famiglie quindi, è un dovere… per il bene di questi nostri compagni che hanno il diritto e la necessità di socializzare con i loro simili e, così, poter migliorare anche il loro carattere. Le aree sono utili se vengono predisposte in zone già sfruttate per la passeggiata con i cani, non lontane dalle abitazioni e comode, finiscono per essere poco utilizzate e una spesa quasi inutile per tutti".