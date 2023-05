Arrivano i carabinieri In fuga la banda delle biciclette

Il provvidenziale passaggio dei carabinieri, ieri notte a Sorbolo Levante di Brescello, ha permesso di sventare un furto di biciclette progettato ai danni di una rivendita situata sulla ex Statale della Cisa E’ accaduto verso le 3,30.

La pattuglia del Radiomobile ha notato movimenti sospetti nei pressi del negozio Levante Bike, a Sorbolo, anni fa colpito da un grosso furto. I militari si sono avvicinati per un controllo, coi ladri che a quel punto hanno deciso di scappare.

Sul posto sono stati rinvenuti un furgone Iveco e un carro attrezzi, con quest’ultimo che molto probabilmente doveva servire a sfondare la vetrata. L’altro veicolo, invece, doveva essere usato per caricare il bottino e fuggire. Si è poi scoperto che i due veicoli erano stati rubati alcune ore prima da una carrozzeria, nella vicina zona di Poviglio, dove erano in riparazione, abbattendo una cancellata per entrare nel cortile dell’azienda. Per entrare nella rivendita di bici, invece, i ladri hanno danneggiato il motore elettrico del cancello automatico.

E poco dopo le sette è stata rinvenuta un’auto in fiamme, un’Opel Agila risultata rubata a Parma. Non si esclude che possa essere stata usata dai ladri per fuggire, abbandonandola con un rogo in aperta campagna, in via Argine Mola, tra Brescello e Poviglio.

Antonio Lecci