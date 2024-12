Aspettata e scippata fuori dal nido. Nonna sotto choc a Montecchio

Aspettata all’uscita dal posto di lavoro, seguita in auto nel traffico, e rapinata dello zainetto davanti al cancello del nido dove era andata a ritirare il nipotino. È accaduto ieri in pieno giorno ad una giovane nonna montecchiese, ora sotto choc per la violenza con cui è stata strattonata e fatta cadere, ma anche per la sensazione di insicurezza derivata dall’aggressione che - se attuata pochi minuti dopo - avrebbe coinvolto anche il bimbo. La donna attorno a mezzogiorno si è recata a prendere la propria auto nel parcheggio vicino al Redas. Qui ha attiratto la sua attenzione una mora con capelli corti e un cappotto bianco che stava fumando, con il piede appoggiato nell’abitacolo. La nonna si è diretta nel traffico al nido don Pasquino Borghi, ha attraversato la strada e ha suonato al cancello. In quell’istante ha sentito un botto, e ha visto che qualcuno aveva spaccato un finestrino della propria auto: nemmeno il tempo di riaversi, che le hanno strappato lo zaino dalle spalle. Cadendo ha visto la donna dal cappotto bianco che fuggiva verso l’utilitaria, al volante della quale l’aspettava un giovane. La nonna si è rialzata, è entrata nell’asilo e, ripresasi dal trauma, ha chiamato i carabinieri. Negli stessi minuti i rapinatori hanno eseguito numerosi prelievi di denaro usando le carte di credito della vittima.

Francesca Chilloni