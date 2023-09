Assange sarà cittadino onorario

Oggi il Consiglio Comunale voterà la delibera definitiva per il conferimento della cittadinanza onoraria al fondatore di WikiLeaks, Julian Assange. Il Movimento Free Assange reggiano esprime "apprezzamento per i tempi e le modalità condivise con cui si è svolto l’iter interno al Comune". Ovviamente ci si attende che l’ultimo atto venga approvato, considerato l’impegno assunto dall’assemblea con la precedente delibera.

"Riteniamo che questo conferimento sia un atto simbolico importante", continua il Movimento che ha raccolto 1200 firme di cittadini e che gode del sostegno di Coalizione civica e Rec. "Un gesto di sostegno doveroso verso un uomo che ha dimostrato coraggio ed etica professionale, perseguendo la verità e la trasparenza in nome del pubblico interesse, anche e soprattutto nel caso di verità indicibili su ciò che realmente fanno i governi in nostro nome". Il giornalista australiano è detenuto nel carcere londinese di Belmarsh.

"Siamo in una fase cruciale – specifica il Movimento – in quanto l’Alta Corte britannica deve pronunciarsi sull’ultimo appello possibile contro l’estradizione negli Usa; non si conosce la data in cui il provvedimento verrà emanato e questo giustifica il nome della campagna di mobilitazione internazionale che si sta avviando ora, X Day (ovvero, il giorno x). Se l’appello sarà respinto, Assange potrebbe essere immediatamente prelevato e estradato negli Stati Uniti, dove lo attende un processo penale e il rischio di una condanna a 175 anni di carcere".