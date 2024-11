Associazione Prevenzione Tumori. Donati i 6.800 euro del Bocia-day

Una somma di 6.800 euro è stata donata alla Associazione Prevenzione Tumori di Guastalla grazie all’iniziativa Bocia-day, evento dedicato al compianto Ivano Bocedi e promosso a maggio da Novellara Sportiva con la collaborazione di alcune aziende locali. E ora gli organizzatori hanno consegnato la somma raccolta per contribuire all’acquisto di un apparecchio denominato Paxman, che viene utilizzato per prevenire o ridurre la perdita di capelli, in particolare nelle donne che si sottopongono a sedute di chemioterapia contro le patologie oncologiche. L’apparecchio sfrutta una calotta refrigerante che viene applicata sul cuoio capelluto e che mediante meccanismi di vasocostrizione mira a salvaguardare il bulbo pilifero. Oltre a questa somma sono stati donati 400 euro al Centro di Solidarietà di Reggio e altri 400 euro agli Amici del Day Hospital Oncologico della Bassa.