Auto nel fossato: ferita pensionata

Una pensionata di 88 anni, originaria di Guastalla e residente a Suzzara di Mantova, è rimasta ferita nella sbandata di un’auto, una Dacia Sandero, condotta da un uomo settantenne, avvenuto nel primo pomeriggio di ieri sulla strada Cispadana, all’altezza dell’abitato di Codisotto di Luzzara. L’auto ha improvvisamente sbandato sul rettilineo, per poi abbattere un cartello della segnaletica stradale e finire nel fossato, dove c’erano pochi centimetri d’acqua. Sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare la donna dall’abitacolo, affidandola poi al personale sanitario dell’ambulanza e dell’autoinfermieristica. Dopo le prime cure, la pensionata è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di zona. Non risulta aver riportato traumi di rilievo. È rimasto illeso il conducente dell’autovettura coinvolta nell’incidente. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri.