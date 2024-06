Auto si ribalta in autostrada: un ferito

Soccorsi mobilitati l’altra mattina sulla corsia sud dell’Autostrada del Sole per un incidente che ha coinvolto due autovetture, all’altezza dell’abitato di Gazzata, nel Comune di San Martino in Rio. Sul posto sono intervenuti a sirene spiegate i mezzi del soccorso sanitario insieme ai vigili del fuoco del comando di via della Canalina, a Reggio, in quanto una delle auto risultava essersi ribaltata sulla carreggiata. Per fortuna, all’arrivo sul posto dei soccorsi sanitari, tutti gli automobilisti erano già fuori dalle vetture coinvolte nello schianto. Per uno di loro è stato però necessario il trasporto in ospedale per medicare traumi risultati non gravi. Appena due giorni prima, esattamente nello stesso punto dell’autostrada, al km 147 sud, si era verificato un simile incidente, sempre con due auto. Era intervenuto anche l’elisoccorso di Parma, anche il quel caso, però, riscontrando solo lievi traumi a una donna, senza conseguenze di rilievo per le altre persone coinvolte nell’incidente. Sono intervenuti gli agenti della polizia stradale per eseguire gli accertamenti tecnici e per regolare il traffico.