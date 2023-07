Aziende a conduzione ’rosa’, la Regione premia e finanzia 28 realtà reggiane

La Regione finanzia oltre duecento progetti in Emilia-Romagna con quasi 7,2 milioni sul fondo regionale per l’imprenditoria femminile. Tra questi rientrano 28 progetti reggiani per oltre 800mila euro elargiti a fondo perduto. In città sono state approvate le domande delle aziende Condor, Evc Multimedia, Monkeydu, Chim-Italia Group, Vimaplast, Salice di Pedroni Deanna, Casa Gioia Cooperativa, Eidos, Mr Meccanica Reggiana, Maus&Muttley di Pecorari, Pasotti e Riccò e Big Event; in provincia premiati la Idealgraf di Bibbiano, Up2go di San Polo, Lighthouse Media, Manifatture di Sicurezza, Dolce Vista di Chiari Lisa e Industrie Montali a Montecchio, Apollo Prologic a Castellarano, Kubera di Kuznetsova Anastassia, Italpre e Zeta Office di Martinelli Laura a Sant’Ialrio, Stagionatura 4Castella, Jw Style e Italpre a Quattro Castella, Tecno cold di Albinea, Zetagroup di Correggio, Exclusive Sport di Reggiolo, Cremapet di Rio SAliceto e La Placa Shaila di Scandiano.

"Con questo investimento regionale, che ha raggiunto proporzioni inedite, rafforziamo il protagonismo delle donne anche in campo economico e diamo una mano concreta a superare storici gap occupazionali e di autonomia femminile – dice soddisfatta la consigliera regionale reggiana Roberta Mori (foto) promotrice del bando del Fondo imprenditoria femminile-Women new deal – La risposta delle donne reggiane, con 28 progetti approvati, ed emiliano-romagnole è stata straordinaria, siamo orgogliosi di essere l’unica Regione italiana che investe in questo modo sul potenziale femminile anche imprenditoriale".