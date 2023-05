Bilancio positivo per la coop Andria Il patrimonio supera i 35 milioni

E’ un bilancio positivo, quello del 2022, approvato nei giorni scorsi dai soci della Cooperativa di abitanti Andria di Correggio. L’assemblea si è svolta al ridotto del teatro Asioli di Correggio, con i saluti del sindaco Fabio Testi e di Michela Bolondi, vicepresidente di Legacoop Emilia.

Grazie alle riserve indivisibili accumulate nei suoi 48 anni di vita, il patrimonio netto di Andria è cresciuto fino a superare i 35,5 milioni di euro. Situazione che consente alla cooperativa correggese di proseguire l’attività pure oltre la Bassa: il quartiere Meraviglia ad Albinea, dodici abitazioni in fase di costruzione a Cavriago, il recupero urbano a Quattro Castella, ai piedi del Castello di Bianello, dove sta nascendo il nuovo quartiere denominato "Incanto".

Nel 2022 a Correggio sono stati avviati tre importanti interventi: "Le case di via Astrologo" (cinque ville in un luogo immerso nel verde), "Casa Cattini" in corso Cavour" e "Via Carletti", che consentiranno alle famiglie acquirenti di usufruire del Sismabonus, con un "risparmio" fiscale di ben 81.600 euro ad alloggio. "L’attuale congiuntura internazionale e del settore edile – dice il presidente Luca Borghi – caratterizzata da elevati costi e forte incertezza, ha influito sull’andamento dei cantieri e degli appalti, ma Andria ha saputo accompagnare i soci e le famiglie grazie alla propria solidità e alle capacità progettuali e gestionali che le consentono di guardare al futuro con prudenza e fiducia".

a.le.