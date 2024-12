Biometano: no all’impianto: "Troppo smog sulle strade"

Si estende il fronte del no-biometano, per quanto riguarda il progetto dell’impianto previsto a Santa Vittoria di Gualtieri. Nei giorni scorsi è emerso forte il no al progetto dai residenti in zona, oltre che da maggioranza e opposizioni in consiglio comunale. Ma ora anche dai Comuni vicini arrivano segnali simili. A Guastalla il gruppo di opposizione composto da Elisa Rodolfi, Lara Balestrazzi, Paolo Bariaschi e Catia Musi ha presentato una mozione che impegna la locale amministrazione comunale a "compiere ogni necessario atto amministrativo finalizzato ad impedire che venga realizzato l’impianto di biometano nell’area individuata e alle condizioni come attualmente concepito".

È soprattutto il tema del traffico a preoccupare: "Per trasportare 91 mila tonnellate di reflui zootecnici, letame, liquame, pollina, sottoprodotti agroalimentari, scarti di insalata, cipolla, carote, mais, paglia di grano, lettiera avicoli da carne, flottato suino, brattee e vagliature verso l’impianto e fuori dallo stesso – dicono i consiglieri guastallesi – sono stati stimati oltre 12 mila trasporti su mezzi pesanti all’anno. Questi mezzi pesanti transiteranno su strade che interessano anche le zone di Poviglio, Castelnovo Sotto, Cadelbosco Sopra, Bagnolo in Piano, Novellara, Reggiolo, Luzzara, Guastalla, Boretto, Brescello, con aumento del traffico e dell’inquinamento atmosferico. Inoltre, va segnalato come dall’analisi dei costi-benefici di questa operazione, è emersa una netta contrarietà al progetto dai cittadini di Gualtieri e pure dal consiglio comunale".

