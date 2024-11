Bonifica, approvato il bilancio previsionale del prossimo anno

Approvato il bilancio di previsione 2025 del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale al centro operativo delle Rotte a Bagnolo, nodo idraulico inserito nell’area coinvolta dall’alluvione del mese scorso. Il sopralluogo ha permesso di verificare lo stato delle infrastrutture di bonifica ed irrigazione, i cui danni sono significativi ma non irreparabili. Nel bilancio risultano aumenti dei lavori finanziati da risorse pubbliche (per quasi 49 milioni di euro) per interventi in Appennino e nella Bassa. In aumento i costi per il personale (318 mila euro) per il rinnovo del contratto nazionale. I costi della gestione corrente superano i 31 milioni. Si è parlato anche della recente alluvione dovuta alla rottura di arginature di corsi d’acqua in gestione ad AiPo.