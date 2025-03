Pentathlon Exploit Rozzi. A Roma si piazza quinta

Eccezionale prova della reggiana Sara Rozzi all’Open Gran Prix di Pentathlon Moderno, che si è svolto nel fine settimana a Roma. La quattordicenne, tesserata della Reggiana Nuoto e del Club Scherma Koala di Reggio, è entrata nel gruppo delle migliori otto della competizione nazionale dedicata alla categoria Under15 e ha conquistato il quinto posto, tra le 35 ragazze iscritte provenienti da tutta Italia. La gara ha aperto la stagione, primo appuntamento inserito nel calendario 2025, organizzato dalla Federazione Italiana Scherma. Considerando anche il torneo Under19, erano 150 gli atleti partecipanti.

Sono cinque le discipline del Pentathlon Moderno e sono sempre state scherma, nuoto, equitazione, tiro a segno e corsa. Ma in vista delle Olimpiadi di Los Angeles 2028 è scattata la nuova formula con la corsa ad ostacoli al posto dell’equitazione.

Le gare si sono svolte al Centro di Preparazione Olimpica Acqua Acetosa “Giulio Onesti” a Roma e al Centro di Preparazione Olimpica di Montelibretti. Per la categoria Under15 prevedono le frazioni di nuoto (100 metri) e laser run (corsa e tiro). Sara Rozzi si è posizionata al terzo posto nella gara di nuoto. Nella successiva laser run è stata capace di mantenere la posizione, ottenendo il quinto posto finale.

Una grande soddisfazione in particolare per l’Ama Scherma Koala, con cui Sara Rozzi porta avanti i suoi allenamenti di scherma. Il suo quinto posto è il miglior risultato di sempre della società reggiana nel Pentathlon Moderno e fa ben sperare per il futuro: la quattordicenne era alla sua terza gara e sta dimostrando in questa disciplina ottime potenzialità.