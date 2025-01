Bonifico falso per avere dati sensibili: truffatori segnalati ai carabinieri

Passa anche da Correggio la truffa del falso bonifico bancario per poter entrare in possesso di dati sensibili utili per poter accedere al prelievo di denaro. Alcuni cittadini residenti a Correggio hanno segnalato questi fatti ai carabinieri. "Arriva un Sms – racconta una delle vittime della tentata truffa – che comunica il tentativo di effettuare un bonifico, che risulta sospeso. Dopo pochi minuti telefona un sedicente operatore della banca, che pone domande relative alla sicurezza, abbastanza credibili. Tenta di far fare un bonifico istantaneo in suo favore. L’ho assecondato fino ad ottenere l’Iban, per poterlo denunciare. Dopodiché chiudo la chiamata e lo blocco. Poi ho contattato i carabinieri e la banca per segnalare il fatto, ottenendo conferma che si tratta di una truffa che sta circolando molto in questi giorni".

Ai carabinieri sono stati forniti i numeri di telefono usati per l’invio di Sms ma anche per le chiamate. Si è risaliti anche all’intestatario dell’Iban, probabilmente legato a un nome di fantasia. Da segnalare come emerge un utilizzo incerto della lingua italiana nel messaggio, oltre al fatto che gli istituti di credito non utilizzano questo tipo di procedure. Tutto ciò dovrebbe far capire da subito che si tratta di un tentativo di truffa, ma qualche persona distratta potrebbe anche cadere nel tranello. Il consiglio è quello di prestare la massima attenzione.