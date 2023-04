Boorea, la grande cena In piazza Prampolini settecento commensali per solidarietà

Lunedì 3 luglio alle 20 torna la Grande Cena di Boorea. Sarà di nuovo una "grandissima cena", in grado di ospitare fino a 700 commensali. Dopo l’emergenza Covid, che aveva trasformata la Grande Cena in un evento diffuso e itinerante di numerose e piccole cene sparse in vari comuni, la Grande Cena riunirà di nuovo centinaia di persone, per una serata all’insegna della solidarietà e della buona cucina. La location scelta è il ‘salotto buono’ del centro storico: Piazza Prampolini.

L’evento, a cui collabora il Comune di Reggio, vive e si realizza grazie alla mobilitazione del volontariato reggiano, e in particolare ad Auser e Arci, che lo promuovono insieme a Boorea, e alla partecipazione di Ancescao. I fondi raccolti dalla Grande Cena saranno destinati a progetti di solidarietà della ong WeWorld in Ucraina a Kharkiv e Lviv; in Siria, devastata dalla guerra civile e da un terribile terremoto, per le scuole di Aleppo; in Madagascar all’Ospedale di Ampasimanjeva del Centro Missionario Diocesano e alle attività di Gast a favore di giovani svantaggiati.

Per la prima volta l’evento benefico vedrà lavorare insieme i tre chef dei ristoranti stellati Michelin della provincia: Roberto Bottero (Arnaldo di Rubiera), Jacopo Malpeli (Osteria del Viandante di Rubiera) e Andrea Incerti Vezzani (Cà Matilde di Rubbianino). Con loro ci saranno amici vecchi e nuovi della Grande Cena, come Giovanni Mandara (Piccola Piedigrotta di Reggio), Fabrizio Albini (Ristorante Veleno di Brescia), Dario Nizzoli (Ristorante Nizzoli di Villastrada di Mantova), Leonardo Giribaldi (Osteria del Viandante di Rubiera) e Gianni Brancatelli (Ristorante Burro&Salvia di Reggio). Non mancherà il prezioso contributo delle "rezdore e dei rezdori" di Correggio. Per le prenotazioni: 0522 367685 (Boorea), 0522 300132 (Auser), 0522 392137 (Arci) e 0522-304450 (Telereggio). Si può partecipare con un’offerta minima di 40 euro a persona.

Stella Bonfrisco