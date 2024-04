Cade da un albero in giardino: 80enne gravemente ferito

Un pensionato di 80 anni è rimasto ferito in modo piuttosto grave in un infortunio domestico accaduto nel giardino della sua abitazione, mentre stava potando un albero. L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri in via Carmelina Adani a Correggio, alle porte del centro abitato della cittadina, non molto distante dall’ospedale San Sebastiano. Al momento della caduta l’uomo era da solo nel giardino di casa e pare che nell’abitazione non ci fosse nessuno. Ma poco dopo è comunque scattato l’allarme, che ha permesso l’arrivo sul posto dell’ambulanza della Croce rossa locale insieme all’autoinfermieristica, raggiunti poco dopo dal personale dell’elisoccorso decollato da Parma e atterrato in un campo situato tra l’abitazione dell’infortunato e una scuola. L’atterraggio del velivolo giallo del 118 non è passato inosservato, in particolare a bambini e genitori che uscivano dalla scuola, al termine delle attività didattiche. Secondo quando si è appreso, l’uomo avrebbe riportato un trauma cranico nella caduta dalla scala, con il sospetto di traumi anche alla schiena dovuti all’impatto al suolo, da almeno un paio di metri. Si è dunque reso necessario il trasferimento d’urgenza al Maggiore di Parma proprio per valutare l’entità dei traumi e per eseguire degli accertamenti specialistici. Le piante nel giardino di via Adani non risultano essere particolarmente alte, coi rami che possono essere raggiunti pure con una scala di dimensioni contenute.