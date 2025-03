Cade in un fosso con la moto: 33enne in pronto soccorso

Brutto incidente ieri a Casalgrande: un giovane centauro di 33 anni è stato elitrasportato all’ospedale di Parma dopo essere caduto in moto dentro un fosso.

Il fatto è avvenuto nel pomeriggio, poco dopo le 15: il conducente della moto, per cause al vaglio delle forze dell’ordine, ha perso il controllo del mezzo lungo via Primo Maggio, nel comune di Casalgrande. Nella dinamica dello schianto non risultano essere stati coinvolti altri mezzi o persone. La corsa è terminata in uno dei fossi che accosta la strada, con il 33enne rovinato a terra. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che, dopo le prime valutazioni mediche, hanno deciso di far intervenire l’Eliparma. Il giovane è stato valutato infatti come codice rosso, per cui era necessario un trasporto d’urgenza. Stando agli ultimi aggiornamenti arrivati ieri sera dal Maggiore, il centauro è stato portato al pronto soccorso per gli accertamenti del caso.