Cadelbosco Sopra, schianto in auto nella fuga dopo una lite

Cadelbosco Sopra (Reggio Emilia), 8 ottobre 2024 - Intervenuti per una lite in una abitazione privata, i carabinieri del nucleo radiomobile di Guastalla, verso le 22 di ieri sera a Cadelbosco Sopra, hanno notato un’autovettura Peugeot 207 che si allontanava in velocità, alla periferia di Cadelbosco Sopra. All’altezza di Villa Argine, durante l’inseguimento che ne è scaturito, la vettura ha sbandato, finendo nel fossato laterale. Tre le persone a bordo. Due di loro sono usciti da soli per poi allontanarsi nei campi, a piedi, a quanto pare fisicamente illesi. Nell’abitacolo è rimasto un cittadino di origine nordafricana, di 39 anni, residente nella Bassa, soccorso dai vigili del fuoco e dal personale dell’ambulanza della Croce rossa di Bagnolo e dell’automedica di Reggio. E’ stato portato in ospedale per medicare traumi di media gravità. Ora si indaga, in particolare per capire il motivo della fuga e per identificare il conducente, su cui pendono varie gravi infrazioni al codice della strada commesse durante la fuga in velocità.