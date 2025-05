Cadono calcinacci da un edificio. Chiusa la piazza a Poviglio

La caduta di alcuni calcinacci da un balcone, al primo piano di un edificio, ha fatto intervenire l’altra sera i vigili del fuoco con i carabinieri, per isolare l’area sottostante, anche perché si trattava della piazza principale di Poviglio, con un costante passaggio di persone, in un punto del centro storico del paese. I vigili del fuoco del distaccamento di Sant’Ilario, chiamati subito sul posto, hanno effettuato un controllo diretto e messo l’area in sicurezza in attesa dell’intervento dell’impresa edile per rimediare al problema. Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti e per chiudere l’area al passaggio, per evitare conseguenze a persone o veicoli in transito.