Cantiere in via Prati: cambia la viabilità

Ha preso ufficialmente il via ieri mattina il cantiere per la messa in sicurezza dell’asfalto di via Prati, strada piuttosto trafficata che porta al centro abitato di Rolo. Durante i lavori, che dovrebbero durare fino a metà luglio, è prevista una modifica alla viabilità del tratto stradale interessato dall’intervento. Per consentire l’attività di cantiere in sicurezza, è infatti disposta la chiusura al traffico della carreggiata. Per l’occasione è stata prevista una viabilità su percorsi alternativi, segnalati direttamente in loco per entrata e uscita dal centro abitato del paese.