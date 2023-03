Cappuccini, si è spento padre Norberto Munari

Lutto e cordoglio nel mondo francescano ha suscitato la notizia della di padre Norberto Munari, 91 anni (foto) al secolo di nome Sebastiano.

Il frate cappuccino era nato a Rubbiano di Montefiorino il 13 gennaio del 1932 e da tre anni era ospite dell’infermeria provinciale dei cappuccini, presso la struttura di via Ferrari Bonini a Reggio.

Padre Norberto ha trascorso quasi mezzo secolo di vita come missionario in Centrafrica, prima di fare rientro in Italia, destinato al convento di San Martino in Rio.

A San Martino ricordano Norberto come persona buona d’animo e generosa, con spirito di adattamento e zelante nel servizio delle confessioni.

I funerali si svolgeranno domani mattina, alle 10, nella chiesa del convento dei frati cappuccini di San Martino in Rio, celebrati da Padre Matteo Ghisini, segretario generale delle Missioni francescane. Dopo la messa la salma di Padre Munari, verrà tumulata nel locale cimitero.

