Casa della salute, si sblocca l’iter: "Pronta entro il gennaio prossimo"

Ripartono a Casalgrande i lavori, da tempo bloccati per problemi sopraggiunti alla prima azienda esecutrice, per la realizzazione della nuova casa della salute. La struttura prevede la costruzione di un edificio su un unico piano in un terreno di proprietà del Comune. L’edificio sarà caratterizzato dall’utilizzo di materiali ecologici per creare ambienti interni naturali ed eco-compatibili mirati ad ottenere benefici in termini di qualità e risparmio energetico. L’investimento complessivo, sostenuto dall’Azienda Sanitaria Locale, ammonta a quasi 2 milioni di euro. La consegna dell’opera è prevista entro gennaio 2025. "L’immobile rappresenterà – dice il sindaco Giuseppe Daviddi – un presidio territoriale di grande importanza per rispondere ai bisogni di salute dei cittadini di Casalgrande in un’ottica di medicina di iniziativa, prevenzione e mantenimento della salute". E’ stato compiuto un sopralluogo alla presenza del sindaco, del direttore del distretto Ausl di Scandiano. Marco Ferri, del direttore dei lavori Simona Grasselli (Ausl), del responsabile unico del procedimento ing. Domenico Doddi (Ausl), del direttore tecnico di Allodi Srl Alberto Casaretti, del responsabile del settore lavori pubblici del Comune arch. Salvatore D’Amico, dell’assessore comunale Daniele Benassi, del consigliere di maggioranza Antonio Maione.

La nascita della casa della salute in una struttura nuova, situata in una zona del paese a ridosso del centro in via Carlo Marx, adiacente alla caserma dei carabinieri e con un’ottima accessibilità, consentirà di dare concreta concretizzazione a quei capisaldi che si ritrovano nelle linee guida regionali in ambito sanitario. "L’avvio dei lavori – dice Daviddi – costituisce una risposta condivisa e concreta alle necessità del territorio. Le istituzioni coinvolte hanno lavorato assieme con impegno per dare avvio al cantiere che, una volta concluso, costituirà una risorsa in termini di assistenza medica e socio sanitaria per il paese stesso".

Esprimono soddisfazione l’assessore regionale Alessio Mammi e la presidente della commissione regionale sanità Ottavia Soncini: "Un’ottima notizia che tutti aspettavamo. Il significativo impegno da parte della Regione ha garantito risorse aggiuntive per 700mila euro a causa dell’aumento dei costi. Il nuovo complesso rappresenterà un presidio territoriale di grande importanza per i cittadini".

Matteo Barca