Castelnovo Monti, aggredisce prima i soccorritori e poi i carabinieri

Castelnovo Monti (Reggio Emilia), 10 giugno 2024 – Prima ha minacciato il personale di soccorso intervenuto in suo aiuto, poi ha aggredito anche i carabinieri arrivati per riportare la calma. Alla fine un cinquantenne residente a Castelnovo Monti è stato arrestato per resistenza violenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale. Per fermarlo è stato usato il taiser. Due militari sono rimasti feriti, con prognosi di guarigione di pochi giorni. E’ accaduto nella tarda serata di sabato in via fratelli Kennedy a Castelnovo Monti. Un uomo ferito alla testa è stato raggiunto dall’ambulanza di zona, ma se l’era presa con i soccorritori con offese e minacce. All’arrivo della pattuglia del 112, l’uomo si è scagliato contro i militari. E’ arrivata pure una pattuglia di rinforzo per evitare che la situazione potesse degenerare. Alla fine è stato fermato e accusato dei reati di resistenza, violenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale, portato in caserma e dichiarato in arresto.