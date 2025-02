Cccp, ’ultima chiamata’ per i fan. Il 30 giugno si riparte da Roma

Sono state annunciate le varie date del tour estivo dei Cccp-Fedeli alla linea, con "Ultima chiamata". La band reggiana avvia la serie di concerti, previsti in celebri località all’aperto molto prestigiose, dal Circo Massimo di Roma il 30 giugno. Il 3 luglio tappa al Castello di Legnano (Milano), l’8 luglio all’ex base Nato di Napoli, il 12 luglio alla Fiera del Levante a Bari, il 18 luglio a Villa Contarini di Piazzola sul Brenta (Padova), il 24 luglio in piazzale Federico Fellini a Rimini, il 30 luglio al teatro Antico di Taormina.

I biglietti saranno disponibili in prevendita dalle 12 di lunedì 24 febbraio.

Dopo la mostra "Felicitazioni! Cccp-Fedeli alla linea 1984-2024", dopo il "Gran Gala Punkettone di parole e immagini", le tre date all’Astra Kulturhaus di Berlino con il concerto "Cccp in Dddr" e l’uscita dell’album inedito "Altro Che Nuovo Nuovo", il gruppo formato da Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella Giudici, Danilo Fatur (foto) torna nuovamente sul palco, con tappe in principali festival italiani per una "ultima chiamata".