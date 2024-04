Cellularline e la donazione a difesa dei mari

Cellularline, leader in Italia nel settore degli accessori per smartphone e tablet, in occasione della Giornata della Terra rinnova l’impegno, per il terzo anno consecutivo, con il programma 1% For the Planet, un’iniziativa volta alla protezione ambientale attraverso il sostegno diretto a organizzazioni no-profit. Anche per il 2024 l’accordo prevede la donazione di una quota del fatturato derivante dalla linea di prodotti ecosostenibili Become di Cellularline a favore della Onlus Sea Shepherd, impegnata attivamente per difendere, conservare e preservare i nostri mari.

Inoltre, il Gruppo da diversi anni è molto impegnato nel percorso per diventare una BCorp. Nel 2023 ha ridotto del 60% l’utilizzo di plastica monouso nel packaging e per il 91% la carta utilizzata per il confezionamento è proveniente da foreste gestite responsabilmente e certificate FSC. Il Gruppo ha compensato oltre 900 tonnellate di CO2 e con installazione dell’impianto fotovoltaico nella sede centrale di Reggio Emilia mira al raggiungimento del 70% di autosostentamento energetico Lo sviluppo della linea Become realizzata con una componente di materiali riciclati, che consentono una significativa riduzione dell’immissione di nuova plastica nei processi produttivi, e confezionata in packaging di carta riciclata e riciclabile. Inoltre, sotto il profilo economico il 2023 è stato l’anno migliore dalla quotazione in Borsa per il Gruppo di Reggio Emilia- avvenuta nel 2018 - con ricavi a €158,6 mln (+15,3% rispetto al 2022) grazie al contributo positivo delle più importanti linee di prodotto, sia sul mercato domestico, sia su quello internazionale.