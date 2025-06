Cervarezza vince 1-0 contro Castellarano e conquista la vetta del girone B

CERVAREZZA 1 CASTELLARANO 0

CERVAREZZA: Torcianti, Moretti, Gaspari, Buffagni, Cani, Ruopolo, Stradi (44’st Magliani), D’Orsi, Guidone, Muro, L.Fiori. A disp.. Fantolini, Masini, Casanova, G.Fiori, Zoncheddu. All.: Cecchi

CASTELLARANO: Cheli, Mambelli (33’st D’Andrea), Fontana, Viviroli, Belfasti, Capiluppi, Bertolani (22’st Teneggi), Torelli, Bardeggia, Scalzi, Forchignone (33’st Rubbiani). A disp.: Peddis, Ferri, Barone, Galli, Corradini, Riviera. All.: Dallari

Arbitro: Pigucci (Morini e Spessotto)

Rete: D’Orsi al 31’st.

Note: spettatori 500 circa. Ammoniti Buffagni, L.Fiori, Magliani, Capiluppi e Scalzi. Espulso il diesse Bonicelli (C) per proteste. Angoli. 1-7. Recuperi: 0’ e 7’. Nei Giovanissimi pari: 3-3. Per il Cervarezza doppietta di Giofrè e Nobile (rigore), per il Castellarano Sarno (2) e Zanichelli.

"È la dura legge del gol", cantavano gli 883. "Fai un gran bel gioco però se non hai difesa gli altri segnano e poi vincono, loro stanno chiusi ma alla prima opportunità salgon subito e la buttan dentro a noi". Giusto un pezzo del brano che calza a pennello rispetto al posticipo del girone B del Montagna: il Castellarano ha gettato alle ortiche tante occasioni da gol, e il "Cerva" ha massimizzato le poche chances avute. Risultato: prezioso successo per 1-0 e vetta del gruppo B con 4 punti (Villa Minozzo a 3, e Felina con Castellarano ferme a 1).

La gara. In un Centro Conti con 500 persone e bello vivace, nel primo tempo gli azulgrana sfiorano il gol tre volte con Forchignone (un palo). Si vedono anche i locali con Muro: para bene Cheli. Nella ripresa D’Orsi salva sulla riga (tiro di Bertolani), poi ci provano Forchignone, Capiluppi (alto di testa) e Torelli (enorme occasione, a lato). Il "Cerva" punisce: Stradi la mette arretrata e di gran carriera dal limite arriva D’Orsi che col piattone la piazza sotto la traversa. È il gol partita, e non mancano proteste finali per l’1-1 annullato a Bardeggia per fuorigioco.