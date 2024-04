Chihuahua sbranata da due pitbull. "Vanno allontanati, abbiamo paura"

Reggio Emilia, 6 aprile 2024 – “Hanno ucciso la mia bambina...". Piange e non si dà pace Barbara Bonacini per la morte della sua Margherita, una chihuahua nana di 9 anni, sbranata da due pitbull, cani dei vicini di casa, giovedì intorno a mezzogiorno. Siamo alle porte di Rivalta, nel quartiere residenziale di via Aderito Ferrari.

"Abito al primo piano di una palazzina al civico 57 – racconta singhiozzando per l’immenso dolore – e come sempre ho fatto uscire la mia cagnolina per fare i suoi bisognini nel cortile privato comune. Ma i due cani dei vicini di casa che vivono in una villetta a schiera, hanno rotto la recinzione fino a creare un buco. Sono entrati nel nostro giardino, hanno puntato la mia piccola fino a sbranarla, uccidendola. È un’aggressione senza precedenti...". La donna ha chiamato immediatamente la polizia locale che è intervenuta con una pattuglia, attivando le pratiche formali come da prassi in questi casi. È stato allertato infatti il servizio veterinario dell’Ausl che ora dovrà fare le opportune verifiche. In caso di cani morsicatori, potrebbero anche esserci valutazioni sull’allontanamento dei cani. Ma non per la soppressione (prevista solamente in caso di aggressione verso esseri umani). Il caso ha scosso tutto il quartiere. I residenti – uno in particolare che ha inviato una mail alla nostra redazione – informano che "gli stessi cani si sono resi protagonisti di altre tre aggressioni ad altrettanti cani nel corso di due anni". La stessa Bonacini ricorda: "Attaccarono il cane di una famiglia che vive nel mio stesso palazzo, sono tuttora per vie legali".

E ancora: "Abbiamo tutti paura di questi due cani. Alcuni addirittura fanno il giro da dietro per andare ai garage pur di non passare davanti al viale dei vicini perché sono sempre aggressivi con tutti". Bonacini sta pensando di lanciare persino una petizione nel quartiere: "Vanno allontanati, hanno già dimostrato di essere pericolosi. Anche se la colpa è da imputare più ai loro padroni".

E infine si sfoga: "Non mi hanno chiesto neppure scusa, si sono barricati in casa e mi hanno fatto avere tramite la polizia gli estremi dell’assicurazione per un eventuale risarcimento. Denuncia penale? Purtroppo può sfociare solo nel civile se si ammazzano tra cani perché valgono meno delle persone. Anche se la realtà dimostra che è tutto il contrario...".