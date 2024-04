"Chiusura mensa, servono investimenti"

La chiusura del servizio di cucina interna all’ospedale di Guastalla viene contestato non solo dai sindacati (per i disagi relativi agli undici dipendenti di quel reparto) ma anche dal mondo politico locale.

Il consigliere comunale Elisa Rodolfi (nella foto), candidato sindaco alle prossime elezioni a Guastalla, segnala una volta ancora pure il rischio che la perdita di simili servizi possa condizionare le scelte di tanti operatori sanitari, influendo così sulla qualità della sanità sul territorio locale.

"È già noto il problema del servizio mensa per centinaia di operatori sanitari della Bassa – dice la Rodolfi – lamentato da quasi un anno. Sono d’accordo con la proposta dei sindacati di utilizzare spazi dell’ospedale guastallese per una mensa aziendale interna. Si potrebbero invogliare operatori ad accettare Guastalla come destinazione per la loro professione. Ma vanno aggiunti anche investimenti, magari con fondi Pnrr, per alloggi destinati a operatori sanitari che arrivano da lontano, così come a operatori della scuola, i quali ora faticano a trovare una stanza dove vivere a prezzi convenienti nel nostro territorio".

a. le.