Trent’anni fa l’impresa di S. Siro. Rispolverate le maglie di allora

La data del derby tra Reggiana e Modena, in programma domani al ‘Città del Tricolore’ rievoca una giornata indelebile nella memoria dei tifosi granata: il 1° maggio 2024, infatti, ricorre il trentesimo anniversario della mitica vittoria salvezza di ‘San Siro’ sul Milan campione d’Italia; una partita decisa dalla rete di Massimiliano Esposito e dall’incredibile parata di Claudio Taffarel su Daniele Massaro. Per celebrare questa ricorrenza, il club granata ha scelto di scendere in campo con una divisa rievocativa di quella di trent’anni fa. Per l’occasione Max Esposito oggi sarà presente al ‘Reggiana Official Store’ di via Piccard portando con sé la maglia originale indossata a San Siro e sarà a disposizione per foto e autografi, a partire dalle 15, dove saranno messe in vendita le maglie-replica di Massimiliano Esposito e Claudio Taffarel, insieme a una speciale t-shirt celebrativa realizzata da Macron. Nel frattempo i biglietti venduti per il derby del Secchia hanno toccato quota 10234, di cui 2852 nella curva Nord riservata ai tifosi del Modena che avranno tempo solo fino alle 19 di oggi per effettuare l’acquisto. Tagliandi ancora disponibili attraverso il circuito ‘Vivaticket’, botteghini dello stadio aperti domani a partire dalle 16,30.

f.p.