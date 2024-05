Lampeggiano con insistenza e provano a rubarle la borsetta. Denunciati due ragazzi

Denunciati due ragazzi per tentato furto: una donna alla guida della propria auto mentre percorreva la strada verso casa è stata seguita da un’altra auto che continuava a lampeggiare. La vittima ha accostato per far passare l’auto, che invece si è invece fermata davanti, bloccandole il passaggio. A bordo dell’auto vi erano due ragazzi, uno dei quali è sceso col pretesto di chiederle una banale informazione, infilando la mano all’interno dell’abitacolo tentando di asportarle la borsa posta sul sedile lato passeggero. La vittima, diffidente, ha subito alzato il finestrino. Il sopraggiungere di altre auto ha messo in fuga i due. La successiva denuncia e le indagini svolte dai carabinieri della di Vezzano, supportate dalle riprese video delle telecamere di videosorveglianza e dal riconoscimento fotografico dei due uomini da parte della vittima, hanno consentito di risalire all’identificazione dei due presunti autori del tentato furto in concorso. Per questi motivi i carabinieri della stazione hanno denunciato alla Procura di Reggio, diretta dal procuratore Calogero Gaetano Paci, due giovani dell’età di 27 e 20 anni. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine di chiarire l’esercizio dell’azione penale. Il grave episodio è accaduto il 17 marzo scorso poco dopo la mezzanotte, quando la vittima, alla guida della propria autovettura stava percorrendo la strada provinciale per tornare alla sua abitazione, in località Rivalta di Reggio Emilia. La donna ha notato di essere seguita a distanza sempre più ridotta da un’altra auto, che iniziava a lampeggiare a intermittenza. Ha quindi accostato per far passare l’auto, che anziché proseguire la sua marcia si è però fermata davanti all’auto della vittima, da lì il tentativo di furto della borsetta da parte di uno dei due. A seguito della descrizione fatta dei due uomini, riconosciuti dalla vittima, i militari di Vezzano, acquisiti a loro carico elementi di presunta responsabilità in ordine al reato di tentata rapina, li hanno denunciati alla Procura reggiana in relazione ai citati riferimenti.

s. b.