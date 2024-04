Come costruire una alimentazione equilibrata. Ecco i consigli dell’Istituto Superiore di Sanità

Il portale dell’Istituto Superiore di Sanità offre informazioni sulla salute in parole semplici. Tra gli argomenti c’è una sezione dedicata agli stili di vita, all’alimentazione e all’ambiente. Ciò che mettiamo nel nostro piatto ha un impatto enorme sul benessere della nostra salute. Secondo l’Oms, ad esempio, sono quasi tre milioni le vite che si potrebbero salvare ogni anno nel mondo grazie a un consumo sufficiente di frutta e verdura fresca. Una dieta bilanciata ci fa sentire meglio e aiuta anche a prevenire malattie. Mangiare in modo salutare significa dare al nostro corpo tutti i nutrienti di cui ha bisogno. Le proteine, i carboidrati, i grassi buoni e le vitamine sono come i mattoni per costruire un corpo sano. Mangiare una varietà di cibi colorati, freschi e di stagione aiuta anche a prevenire malattie cardiovascolari, diabete, alcuni tipi di cancro, l’ipertensione e l’obesità. È importante limitare il consumo di cibi grassi, zuccheri e sale per mantenere il nostro corpo in buona salute. Bere acqua aiuta a digerire il cibo, ad assorbire i nutrienti e a liberare il corpo dalle sostanze di scarto. Anche l’acqua fornisce molti dei sali minerali di cui il nostro organismo necessita.

E’ preferibile bere acqua e limitare bevande zuccherate e succhi di frutta confezionati. Non è solo il corpo a beneficiare di un’alimentazione sana, anche la nostra mente ne ha bisogno. Cibi come il pesce e le noci contengono sostanze, che possono aiutare il nostro cervello a funzionare meglio, aiutandoci a concentrarci e a diminuire lo stress.

Mangiare bene è anche importante per l’umore. Scegliere cibi salutari, bere acqua a sufficienza e fare almeno mezz’ora di sport al giorno, possono aiutare a mantenerci in salute. Avere cura della nostra salute attraverso scelte alimentari ponderate è un modo per garantire a sé stessi un futuro conveniente e a mantenersi attivi per la comunità. È l’azione migliore per assicurarsi di avere tutto quello di cui il nostro organismo ha bisogno per vivere bene.

Samuel Guritenco IIC

Disegno di Eleonora Burza II C