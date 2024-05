Comer Industries, ricavi a 272,4 milioni

Comer Industries, gruppo che opera nella progettazione e produzione di sistemi avanzati di ingegneria e soluzioni di meccatronica per la trasmissione di potenza, chiude il trimestre con ricavi delle vendite pari a 272,4 milioni, in flessione del 21,3% rispetto all’anno scorso. Il margine operativo lordo si attesta a 45,8 milioni, rispetto ai 53,6 milioni del primo trimestre 2023, con un’incidenza sui ricavi pari al 16,8%, in aumento di 130 punti base. L’indebitamento finanziario netto è pari a 77,2 milioni, in diminuzione rispetto ai 94,8 al 31 dicembre 2023. Il risultato del primo trimestre conferma la "solidità della nostra azienda e la lungimiranza degli investimenti effettuati", evidenzia il presidente e ceo Matteo Storchi (nella foto).