"Con l’autovelox su via Molinazza tutti svoltano nella nostra strada"

Se l’installazione di un impianto autovelox su via Molinazza sta dando i suoi risultati, molto traffico leggero adesso evita il transito su quella lunga strada che congiunge Scandiano a Sabbione e che, già alcuni anni fa, era salita alla cronaca per la sua pericolosità.

Ora chi proviene da Sabbione e Gavasseto, cerca di evitare l’arteria lungo il Canale di Secchia, svoltando su via Mabrazza, piccola strada di campagna. Tra i residenti c’è chi manifesta la propria rabbia, tra cui la titolare del noto agriturismo L’Orto della Carmen. "Non ne possiamo più – afferma Maria Talami – già alle sette del mattino le auto sfrecciano a forte velocità".

"C’è anche un automezzo pesante che giornalmente raggiunge questa zona, non dando mai la precedenza né rispettando i limiti di velocità" aggiunge.

L’ultimo giorno dell’anno un residente su via Sabatini, che preferisce restare anonimo, si è visto portare via lo specchietto retrovisore della propria autovettura incrociando un altro automezzo.

Questo sensibile aumento del traffico, in una zona a vocazione agricola sta creando problemi di sicurezza ai residenti, ai pedoni che fanno una passeggiata e a chi si trova obbligato a dare la precedenza, anche quando non dovrebbe.

"Presto contatteremo il Comune, per informarlo dei problemi che presentano via Mabrazza, via Sabatini e via dei Brugnoli" aggiunge la titolare.

"Sono amante delle passeggiate, ma questa stradina per molti è diventata un circuito, sono troppo i pericoli che presenta – ammette Andrea Talami, anche lui residente in quella zona –. Speriamo che il problema sia risolto in tempi rapidi".

Gianni Fiaccadori