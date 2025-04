"Con le giostre stalli diminuiti"

"Come ragazza mi sento più sicura a parcheggiare qui: è vicino alla piazza, ai teatri, e anche abbastanza illuminato rispetto ad altri posti", afferma la cittadina reggiana Anna Rizzo.

Qualcosa però del parcheggio della caserma Zucchi lascia perplessa la ragazza: "Quando ho visto il luna park, sono rimasta un po’ confusa. Non credo sia una scelta vincente per nessuno, perché se fossi un genitore non sarei contenta di portare mio figlio in un luna park in mezzo al traffico". E continua: "I ’baracconi’ occupano metà dei posti, e uno dei motivi per cui le persone scelgono questo parcheggio è che si trovava posto in fretta. Ora mi viene da dire che non è più così scontato. Il costo, più il fatto che metà parcheggio è occupato, sicuramente non aiutano".