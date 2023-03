Con l’Ensemble Barocco si viaggia nel tempo

Al teatro Bismantova di Castelnovo Monti, oggi pomeriggio, alle 18, per la rassegna concertistica "Molto forte, incredibilmente vicino", si tiene il concerto "Viaggio nel tempo" proposto dall’"Ensemble Barocco" del Peri-Merulo.

Si spazierà dal Barocco di Vivaldi (Concerto per 2 violini op.3 num.8; Concerto in sol minore per 2 violoncelli; Concerto in re minore per 2 violini e violoncello) e Bach (Concerto in re minore per 2 violini) fino alla musica del ‘900, con la "Melodia per archi" di Astor Piazzolla, "Une Larme" di Mussorgski nella trascrizione di M. Rostropovich e le "Beatitudes" di Martynov.

L’Ensemble si esibisce sempre senza il direttore e il numero dei suoi componenti per i concerti varia da 5 a 15 strumentisti. Ad eseguire i brani, oggi, saranno Pietro Bolognini, Federica Franchi, Anna Giaroli, Francesco Gaspari, Agnese Rava, Giada Rizqallah, Gandhi Saad, Mostafa Saad, Giorgia Saito e Anna Satta ai violini; Matteo Benassi e Maria Vittoria Delsante alle viole; Adan Gomez e Luca Franzetti (docente del Conservatorio) ai violoncelli; Adbigaille Geech al contrabbasso; e Daniele Incerti (pianista accompagnatore al Peri-Merulo) al clavicembalo.

Istituito nel 2018 da Alessandro Ferrari, docente di violino, come progetto didattico per ampliare la formazione dei ragazzi delle scuole d’arco nella prassi esecutiva dell’epoca, ogni anno l’Ensemble si rinnova nei programmi proposti e negli esecutori. Il gruppo, molto apprezzato, è stato invitato a importanti stagioni e Festival (Teatro Bibiena di Mantova, Sala Grande del Teatro Valli di Reggio Emilia in diretta televisiva, Stagione del Teatro ai Chiostri di San Pietro e Festival di Monte San Savino di Arezzo nel concerto inaugurale). Ingresso 10 euro (info: 0522 614078).

