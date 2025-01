"Conti in salute: tanti investimenti senza aumentare Imu e Irpef"

Il Consiglio comunale di Casina ha approvato il bilancio di previsione 2025-2027. "Documento che evidenzia un ottimo stato di salute dei conti dell’Ente e un programma importante di opere pubbliche – afferma il sindaco Stefano Costi – inoltre siamo riusciti a mantenere la tassazione comunale invariata, senza alcun aumento, e devo dire con un certo orgoglio che non abbiamo mai aumentato aliquote Imu o Irpef negli ultimi 10 anni. Tale scelta comporta un’attenta revisione dei conti, a fronte di un costante aumento dei costi, come quelli energetici. C’è stato un minore trasferimento di fondi dallo Stato, che per noi ha significato nel 2025 una riduzione di circa 30mila euro. Questo è stato possibile attraverso un’oculata ottimizzazione delle spese, e un’attenzione particolare nel recupero dell’evasione fiscale che resta su livelli molto elevati: nel 2025 prevediamo introiti per 200mila euro derivanti proprio dalla lotta all’evasione fiscale. La scelta di mantenere internamente, con gestione diretta, il sistema di riscossione della Tari ci dà la possibilità di avere su questo tema un rapporto più collaborativo con i cittadini".

In merito agli investimenti, il sindaco ricorda che ci sono cantieri importanti che stanno andando avanti, come la nuova sede delle medie di Casina (investimento di circa 5 milioni) finanziato principalmente attraverso il Pnrr. L’obiettivo è di completare la struttura entro la fine del 2025. Inoltre sono ripresi i lavori per la palestra di via Fratelli Meglioli per 800 mila euro e si concluderanno tra pochi mesi. Altri interventi di rilievo sono previsti nel 2025 grazie a contributi regionali: intervento di riqualificazione del Parco Pineta, lavori per circa 500 mila euro; partirà anche il progetto di riqualificazione della ex scuola di Cortogno, del valore di 550 mila euro; previsto il completamento nell’anno 2026 di una struttura di promozione turistica e culturale per il turismo lento e sostenibile sul territorio.

"Un piano di investimenti consistente e fortemente migliorativo per il paese - secondo il sindaco Costi - grazie a progetti sui quali siamo stati capaci di intercettare rilevanti finanziamenti senza gravare ulteriormente sui cittadini".

Diversa è la lettura dei consiglieri di minoranza. La capogruppo dem Barbara Incerti pone l’accento sulle manutenzioni: "Le manutenzioni stradali, asfalti, cunette, sfalci, non si comprende quando e come verranno realizzate e secondo quale piano strategico. E poi le tasse occulte, un fardello invisibile. . Queste scelte, pur non comportando aumenti diretti delle tasse, gravano sui cittadini perchè li costringono a coprire le carenze dei servizi pubblici. La palestra è un lusso lontano: la chiusura della palestra comunale, sostituita da una in affitto a Carpineti, penalizza i giovani e comporta un aumento dei costi per i cittadini. L’assenza delle luminarie natalizie solleva dubbi sulla gestione delle risorse pubbliche e sulla vera ragione di questa scelta. Le associazioni in difficoltà sono il segnale di una comunità impoverita. Il mancato rinnovo delle convenzioni è un danno per vita culturale e sociale di Casina".

Settimo Baisi