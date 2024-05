Controllo nel cantiere. Fuggi fuggi generale

Fuggi fuggi generale, una persona fermata e identificata, l’avvio di procedimenti amministrativi e penali per varie irregolarità riscontrate a livello di abitabilità e di presunti abusi edilizi.

Ennesimo blitz delle forze dell’ordine, con Ispettorato del lavoro e tecnici comunali, negli edifici di via Gabella, a ridosso del centro storico di Cadelbosco Sopra, dove ormai da anni vige una situazione di degrado e di irregolarità varie, costantemente segnalate ma che continuano a restare realtà in un quartiere dove i residenti sono costretti a convivere con una "situazione non più sopportabile". Polizia locale, carabinieri e tecnici degli enti locali hanno effettuato nei giorni scorsi l’ennesimo controllo, assistendo pure al fuggi fuggi generale nei campi circostanti di persone abusivamente presenti negli edifici in questione, oltre che sorpresi al lavoro, a eseguire opere edili che non risultano essere affatto autorizzate.

Restano pure i rischi di conseguenze gravi in caso di infortuni, considerato che un simile "cantiere" non autorizzato potrebbe non essere dotato degli adeguati sistemi di sicurezza. Le forze dell’ordine hanno ancora una volta inviato segnalazioni agli uffici preposti, ritenendo pure necessario un sequestro dell’area con sgombero degli edifici, che risultano ancora senza i necessari servizi e senza la completa abitabilità.

Nel corso degli anni sono state diverse le ordinanze comunali per mettere in sicurezza l’area, che però continua a essere occupata da persone – talvolta anche da famiglie con minori – con la necessità di intervento pure dei servizi sociali.

Di recente sono stati predisposti anche controlli a distanza con personale delle forze dell’ordine in abiti civili, per cercare di sorprendere i responsabili delle attività di "cantiere" che operano negli edifici in questione.

Antonio Lecci