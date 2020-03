Reggio Emilia, 2 marzo 2020 - L’infezione non si ferma. Il bilancio dei contagiati dal Covid-19 continua, lentamente ma inesorabilmente, a salire anche nella nostra provincia. Nella giornata di ieri, infatti, sono stati certificati tre nuovi casi di positività, tutti ricoverati al reparto infettivi del Santa Maria Nuova. Tra di loro c’è anche una coppia che risiede in città: la moglie, infatti, è risultata postiva al tampone dopo che il marito era stato ricoverato poche ore prima al nosocomio cittadino ed è stata ricoverata agli infettivi.

Il bollettino ufficiale della Regione parla, così, di sette casi a Reggio (tre in città, uno a Scandiano, uno a Castelnovo sotto, uno a Correggio e uno a Rolo), anche se, nella realtà dei fatti, a queste sette persone ammalate bisogna aggiungere il giovane di Casalgrande, a cui la diagnosi è stata effettuata a Modena, oltre all’uomo di Modena che lavorava in un hotel di Reggio e al giovane calciatore di Albinea che gioca in una squadra toscana.

Diec i casi che, in qualche modo, sono riconducibili alla nostra città. In rianimazione, al momento, risulta essere, secondo le informazioni ufficiali, una sola persona, le cui condizioni restano gravi mentre nel reparto degli infettivi ieri sera si contavano sei persone ammalate di Covid-19.

La situazione, insomma, comincia a diventare preoccupante anche se, per ora, tutto è ancora sotto controllo. Si teme, però, che i contagi possano salire rapidamente considerando che ci sono più di 130 persone in isolamento. Tra questi anche tutti coloro che abitano nel palazzo della coppia ricoverata all’ospedale. Al santa Maria, in ogni caso, ci si sta attrezzando per affrontare l’emergenza con l’allargamento del reparto degli infettivi e l’arrivo, si spera a breve, dei nuovi ventilatori polmonari.

I numeri, intanto, continuano a crescere in modo importante in tutta la Regione. Nell’ultimo aggiornamento di ieri sera il conteggio complessivo relativo all’Emilia-Romagna parlava di 285 casi di positività al Coronavirus nella nostra regione su 1.795 test refertati. Rimane Piacenza la provincia più colpita, con 174 casi; 59 sono a Parma mentre numeri inferiori risultano a Modena (24), a Rimini (16), a Reggio Emilia (7), a Bologna (2), Ravanne (2) e a Forlì-Cesena (1).

Ai 5 decessi già avvenuti nei giorni scorsi ieri purtroppo se ne sono aggiunti altri tre rispettivamente di 79 e 76 anni, già affetti da diverse patologie, residenti nel parmense e ricoverati in ospedale e un uomo di 74 anni affetto da gravi patologie, residente in provincia di Piacenza e ricoverato in ospedale.

La maggioranza delle persone continua a presentare sintomi modesti, 24 non hanno alcun sintomo e 137 - quasi la metà -stanno seguendo il previsto periodo di isolamento a casa, perché non hanno bisogno di cure ospedaliere. Sono invece 13, in tutta l’Emilia-Romagna, i pazienti ricoverati in terapia intensiva.

Va sempre tenuto presente che questi dati si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi.

