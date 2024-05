Correggio, maltratta la moglie per i soldi destinati al gioco

Correggio (Reggio Emilia), 24 maggio 2024 - Maltrattamenti alla moglie per ottenere denaro da spendere nel gioco d’azzardo, anche con somme ingenti, a scapito delle necessità familiari. Un caso di cui si sono occupati i carabinieri della caserma di Correggio. Violenza, minacce, ingiurie quasi quotidiane, arrivando a impedirle di rientrare a casa, getti di candeggina addosso, perfino urina lanciata contro la donna. Nel settembre dello scorso anno la donna ha chiesto il divorzio, ma l’uomo ha continuato a presentarsi alla nuova abitazione di lei, con insulti vari. I carabinieri hanno raccolto la deposizione della vittima, avviando le indagini, sfociate nella denuncia di un uomo di 51 anni per maltrattamenti in famiglia. E ora si aggiunge pure l’applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima, dalla quale deve restare distante almeno 500 metri, con divieto anche di comunicare con lei, in qualunque modo. Due anni fa l’uomo aveva sottratto 1200 euro dalla borsa della donna, per avere soldi da destinare al gioco d’azzardo. E in un’occasione, al rifiuto di dare soldi, la donna era stata spinta a terra e calciata, battendo la testa sul marciapiede e riportando traumi guaribili in una decina di giorni. In un’altra occasione uno schiaffo che le aveva rotto il labbro, fino a periodiche azioni per impedirle di rientrare a casa, chiudendola fuori dall’abitazione, attendendo ore sul pianerottolo. Una situazione da incubo, alla fine raccontata ai carabinieri, arrivando alla denuncia e al provvedimento cautelare nei confronti dell’indagato.