Corsa contro il tempo: "Tutte le cattedre coperte entro il 16 settembre"

Quasi pronti per la partenza. Il dirigente scolastico provinciale Paolo Bernardi rende noti i ‘numeri della scuola’ e fa il punto: "I cinque dirigenti scolastici in ingresso sono quelli che sono arrivati dai trasferimenti e le reggenze sono solo 6. Il personale docente è stato immesso in ruolo dall’Ufficio scolastico regionale: in tutto circa 90 unità per posti comuni fra infanzia primaria e secondaria di primo e secondo grado".

Poi aggiunge: "Stiamo lavorando per consentire a tutte le scuole di avere in cattedra, per l’inizio delle scuole, il 16 settembre, il personale di ruolo e i supplenti annuali. Abbiamo iniziato a lavorare prima della fine di giugno. Sono state rinnovate le graduatorie biennali delle supplenze con l’inserimento di tutti gli aspiranti. Adesso con quelle stiamo facendo le nomine".

Bernardi continua: "Lo siamo facendo in queste ore e giorni, prendendo dalle Gps (graduatorie supplenze) gli aspiranti alla supplenza annuale. Prima si sono concluse le operazioni di immissioni in ruolo a tempo indeterminato da concorso e da graduatorie ad esaurimento, poi abbiamo dato supplenze annuali finalizzate al ruolo per gli insegnanti di sostegno, successivamente espletato la cosiddetta "call veloce", sempre di sostegno, per gli iscritti in graduatoria di altre province e regioni. C’è stato poi l’accantonamento dei posti riservati ai vincitori del concorso Pnrr, per le classi di concorso in fase di completamento, che produrranno le graduatorie entro il 10 dicembre. Le operazioni di accantonamento si svolgono prima della nomina dei supplenti annuali, riguardano un numero consistente di cattedre in provincia di Reggio, circa 160. Dopo Modena, siamo la seconda provincia, per numero di posti accantonati".

Il dirigente scolastico fa una precisazione: "Le materie con più accantonamenti sono materie letterarie alla secondaria di primo e di secondo grado, con una trentina di accantonamenti ciascuna; e poi inglese, con poco meno di venti posti".

Il piano di lavoro è chiaro:

"I presidi nomineranno i supplenti, per i posti accantonati per le immissioni in ruolo dei concorsi Pnrr. Queste supplenze si concluderanno il 31 dicembre. Il 6 settembre abbiamo attuato il primo turno di nomine per le supplenze annuali. Siamo in leggero ritardo, una settimana, rispetto allo scorso anno scolastico. Allora avevamo iniziato il 29 agosto, ma l’obiettivo di mettere in cattedra tutti i docenti necessari entro il 16 settembre è raggiungibile".

"Dopo le prime nomine dei supplenti ci saranno le rinunce, ed indiremo altri turni di convocazione, presumibilmente si andrà avanti per tutto il mese di settembre per la sistemazione generale e definitiva delle supplenze: ma, in questo caso, si tratterà di numeri molto contenuti".