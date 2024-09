Corsi per ’Parmelier’, come degustare il Re dei formaggi

Quante volte vi sarà capitato di degustare un pezzo di Parmigiano Reggiano con un buon calice di vino. Ebbene se per il vino è nota la figura del sommelier, da qualche anno è stata introdotta anche quella del "Parmelier", ovvero l’esperto assaggiatore del re dei formaggi.

Il Consorzio del Parmigiano Reggiano, che rappresenta l’ente consortile agroalimentare più importante d’Italia, in collaborazione con l’associazione APR (Assaggiatori Parmigiano Reggiano) ha creato appunto questa nuova veste nel 2021 con un progetto itinerante che permette agli amanti del formaggio di casa nostra di partecipare in varie città italiane sia a serate di degustazioni guidate, sia a veri e propri corsi di assaggio che faranno apprezzare e godere a pieno le varie sfaccettature del Parmigiano Reggiano nelle sue declinazioni di stagionatura e biodiversità.

Con la ripresa delle attività dopo la pausa estiva APR riapre, appunto, i corsi per gli aspiranti Parmelier con il primo appuntamento proprio a Reggio Emilia: Il 17 settembre inizia il corso di primo livello che si tiene presso la sede del Consorzio Parmigiano Reggiano in via Kennedy 18, alla sera dalle 20.30 alle 22.30 e ai snoderà su sette lezioni per poi concludersi con una visita in caseificio.

I temi trattati spaziano dalle note storiche alla tecnica sull’assaggio, le razze bovine, la trasformazione del latte, I marchi e la storia del Parmigiano Reggiano fino alla tecnica di taglio della forma. Al termine del corso è previsto un esame finale ed il rilascio di un attestato.

Cesare Corbelli