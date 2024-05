Crepet ci invita ad osare: "Prendetevi la luna"

Stasera alle 21 al teatro Valli, a Reggio, è in programma la conferenza-spettacolo "Prendetevi la luna" di e con Paolo Crepet, il noto psichiatra, sociologo, educatore e saggista, che per l’occasione affronta temi cari soprattutto alle generazioni più giovani. "Prendetevi la luna" non è un consiglio, ma una… suggestione. Non vale solo per i momenti difficili, ma anche in quelli di gioia, o quando si tende più alla rassegnazione che all’esaltazione. La luna è lì apposta, scompare e ricompare proprio perché se ci fosse sempre sarebbe banale. La famiglia fatica nella propria funzione autorevole, la scuola è inzuppata di burocrazia e impermeabile al cambiamento, l’attenzione per l’ambiente, tentando di garantire un futuro benefico, rischia di ammalare la bellezza, mentre le tecnologie disegnano un mondo di relazioni mute e asservite a nuovi ordini categorici. È come se il futuro proponesse messaggi controversi invece che rassicuranti. Eppure, non sono gli eventi che ci stanno cambiando, ma noi che cambiamo gli eventi. E oggi c’è proprio bisogno di cercare qualcosa di nuovo. Ma non tutti ci provano…".