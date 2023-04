Croce Rossa, 3mila biglietti distribuiti per la lotteria

Pieno successo per la sottoscrizione a premi di Pasqua, organizzata dalla Croce rossa di Reggiolo per acquistare materiale sanitario e contribuire alla dotazione di una nuova ambulanza per l’emergenza-urgenza sul territorio.

La vigilia di Pasqua è avvenuta l’estrazione, nella sede Cri di Reggiolo, per l’occasione aperta al pubblico per visitare le strutture a disposizione di volontari e operatori. Circa 3mila biglietti sono stati distribuiti tra i cittadini. Importanti i premi: una crociera sul Mediterraneo di una settimana per due persone, due cofanetti regalo per due soggiorni vacanza, un buono spesa di cento euro Conad, un buono carburante di 70 euro e due uova di Pasqua giganti di tre e sei chili.

Dopo gli interventi del presidente Cri, Christopher Bonifazi, e del sindaco Roberto Angeli, è stato dato il via all’estrazione, compiuta da una bambina, che ha ’pescato’ i numeri vincenti da un grosso contenitore trasparente. I numeri vincenti sono: 2398 (crociera di una settimana per due persone), 1725, 47, 2413, 2564, 173, 1384. I volontari hanno accolto i cittadini nella sede, offrendo un piccolo rinfresco.

Il gruppo di Croce rossa di Reggiolo è impegnato a garantire l’assistenza e il soccorso sanitario 24 ore su 24. Ma è attivo anche un gruppo di giovani che si occupa pure della distribuzione di beni e alimenti a persone bisognose. Sono un centinaio i volontari, con sei ambulanze, un furgone e tre pulmini.

Antonio Lecci