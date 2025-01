Croce Rossa di Fabbrico: un 2024 sempre su strada. Servizi in aumento del 25%, oltre 60mila km percorsi

A inizio anno, come tradizione, è tempo di bilanci. E si esaminano i numeri anche alla Croce rossa di Fabbrico, con competenze pure sui territori di Rolo e Campagnola, spesso impegnata per servizi in altri paesi della Bassa, in particolare nel distretto della Pianura reggiana. I numeri del bilancio del 2024 evidenziano un aumento dei servizi in generale di oltre il 25 per cento, con 1.433 interventi di Emergenza-urgenza, per un totale di 60.179 chilometri percorsi con le varie ambulanze abilitate a questo settore.

Da aggiungere anche trentasette servizi per assistenze sanitarie varie, altri 2.342 servizi per trasporti ordinari con quasi centodiecimila chilometri percorsi con i mezzi Cri attrezzati anche per trasporto di anziani e diversamente abili.

La Cri fabbricese, presieduta da Denise Montani, è inoltre presente in numerosi eventi benefici, feste e fiere, con i suoi stand e i volontari. Da segnalare pure come nel 2024 sia stato forte lo sviluppo del gruppo di Protezione civile, coordinato dal delegato per l’emergenza, Claudio Lusetti, volontario con grande esperienza nell’associazione. La Croce rossa di Fabbrico è stata impegnata nell’emergenza alluvione nella Bassa. E dallo scorso settembre si avvale della presenza di cinque giovani operatori del Servizio civile universale per le varie attività.

a. le.