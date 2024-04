Croce Verde in festa domani, ecco l’auto in memoria di Gaspari: "Persona speciale di grande valore"

Festa domani alla Croce Verde di Castelnovo Monti e Vetto: alle 12 nella sede castelnovese si terrà l’inaugurazione della nuova Citroen Berlingo per il trasporto disabili che sarà intitolata in memoria dell’amico volontario Giuseppe Gaspari deceduto il 9 ottobre 2022 dopo aver collaborato con il sodalizio per oltre 30 anni. All’inaugurazione in memoria dell’amico volontario Giuseppe, seguirà un aperitivo in compagnia, la cittadinanza è invitata alla festa ricordo. Giuseppe Gaspari abitava a Talada in comune di Ventasso, da circa un anno e mezzo riposa al cimitero locale. Per i volontari della Croce Verde di Castelnovo Monti, Gaspari è stato "un papà e un nonno per tutti noi, persona speciale di grande valore che, nonostante l’età, era sempre presente in Croce Verde".

s. b.