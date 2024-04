Danneggia finestre con un bastone e manda in ospedale un carabiniere: arrestato

Cavriago (Reggio Emilia), 24 aprile 2024 – Un cittadino magrebino 29enne residente in un comune dell’appennino reggiano è stato arrestato dai Carabinieri di Reggio Emilia per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, ma dovrà anche rispondere dei reati di oltraggio, interruzione di pubblico servizio, danneggiamento. Ha infatti tentato il danneggiamento delle finestre di un appartamento al primo piano in una via di Cavriago e ha poi tentato la fuga e tentato di colpire i Carabinieri intervenuti: uno di loro l’ha scaraventato a terra, mandandolo all’ospedale.

Cos’è successo

Infatti, ieri mattina verso le 6, i carabinieri sono intervenuti in una via di Cavriago, perché era stata segnalata la presenza di un uomo di origini magrebine che in forte stato di agitazione, stava danneggiando le finestre di un appartamento situato al primo piano con un bastone della scopa. Quando i militari sono giunti sul posto hanno trovato solo la vittima, ovvero il proprietario dell’appartamento che aveva allertato il 112. Il presunto autore del danneggiamento quindi si era allontanato a piedi e aveva lasciato sul posto l’auto, danneggiata nella parte anteriore e senza targa. Targa che è stata ritrovata qualche metro più avanti, davanti un’altra autovettura, anche questa danneggiata. I militari hanno ritrovato l’uomo dopo circa 20 minuti di ricerca. Era a piedi, ma quando ha visto i Carabinieri si è dato alla fuga.

Una volta raggiunto, il ragazzo in evidente stato di agitazione, è stato invitato alla calma. Ma al contrario ha assunto la postura del pugile, iniziando ad agitare energicamente le braccia con l’intento di colpire i militari. Poi l’avvicinamento dei Carabinieri per contenere l’esagitato, che però ha agguantato uno dei militari e l’ha scaraventato violentemente per terra.

Seppur a fatica, l’uomo è stato poi bloccato e condotto nella caserma di Corso Cairoli dove la sua imperterrita condotta resistente è stata poi vinta con molta fatica dagli operanti. Alla luce dei fatti, il 29enne è stato dichiarato in arresto.

Uno dei militari feriti è andato in ospedale ed è stato dimesso con una prognosi di 3 giorni per le lesioni riportate dalla condotta violenta dell’uomo.