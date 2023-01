’Dante, dai c’andom’: si ride in dialetto al Novecento di Cavriago

Stasera alle 21 al Novecento di Cavriago prosegue la rassegna dialettale con la commedia "Dante, dai c’andom" di Lauro Comastri, alla regia della compagnia In Du. Viene messa in scena una commedia brillante in due atti che prende spunto dalla Divina Commedia di Dante Alighieri. Ecco infatti spiegati i nomi dei due protagonisti: Dante e Virgilia. Sono marito e moglie e lui, dopo una cena abbondante, si addormenta sul divano e inizia uno "strano" viaggio, dove, dopo essersi trovato in una selva oscura… Qui incontra diversi personaggi, tra cui un traghettatore di anime, il portinaio dell’inferno, lussuriosi, golosi, adulatori, diavoli e altri esseri strani. Ce la farà il protagonista della storia, con l’aiuto della moglie e guida Virgilia, ad attraversare l’inferno e uscire da questo "incubo" prima di svegliarsi?