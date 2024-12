Danze e canti in piazza Fontanesi

Ultima tappa super affollata per il ‘Natale scomposto’, iniziativa ideata e coordinata da un’insegnante della scuola primaria Zibordi, Milena Mara Anastasia, che ha portato i piccoli allievi dell’elementare a vivere un momento speciale giovedì, in Piazza Fontanesi. I bambini di tutte le classi hanno augurato a ognuno un sereno Natale, con danze e canti che hanno riempito l’aria di magia e speranza. "Sono saldi in noi i valori che ci hanno accompagnato lungo tutto il percorso - spiega Mara Anastasia - benevolenza, gratitudine, accoglienza, solidarietà e vicinanza. Valori che possiamo racchiudere in un gesto fondamentale: prendersi cura dell’altro. È questo che ci unisce e rende il Natale ancora più unico". Molti i passanti che si sono uniti ai bambini, fino alla sfilata degli allievi nelle vie limitrofe.

Lara Maria Ferrari