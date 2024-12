Di corsa a Sassari. Napoli, salta Llompart

Doppia seduta di allenamento ieri per la Pallacanestro Reggiana che si sta preparando per la trasferta di domenica, quando alle 12 affronterà la Dinamo Sassari in quella che è ormai diventata una grande classica del basket italiano. I biancorossi voleranno in Sardegna sabato e poi faranno ritorno a Reggio già nella serata di domenica, guadagnando un giorno sulla tabella di marcia. Mercoledì Vitali e compagni saranno nuovamente in campo, ore 20,30 al PalaBigi, per affrontare gli ungheresi del Falco Szombathely.

Nel frattempo continua la rivoluzione in casa Napoli che dopo la 10^ sconfitta in campionato, ‘servita’ proprio dai biancorossi, ha deciso di sollevare il direttore tecnico Pedro Llompart, ex playmaker della Reggiana voluto all’ombra del Vesuvio dall’ad Alessandro Dalla Salda, contestato anch’egli dai tifosi.

Francesco Pioppi