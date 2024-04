’Di fiore in fiore’ a Cavriago. A Guastalla c’è ’Naturambiente’

Prosegue oggi "Di fiore in fiore", la mostra mercato florovivaistica al parco di Villa Sirotti Bruno a Cavriago. Oltre alla tradizionale esposizione e vendita di piante e fiori, è possibile acquistare arredo e oggettistica da giardino, creazioni artistiche oltre che visitare mostre e partecipare a talk e laboratori. Tanti i laboratori e i talk dedicati alla natura, al giardinaggio. Tra gli ospiti oggi alle 16 Franco Arminio in dialogo con Nicola Bressi e Giovanni Morelli, e il fotografo Luca Gilli. Aperta anche la mostra "I Fiori di Via Repubblica", con le foto di Federica Troisi e poesie di Sabrina Znidi, che raccontano le vite delle persone di via Repubblica attraverso i fiori.

Guastalla ospita oggi la 29ª edizione di "Naturambiente": presenti stand gastronomici, hobbisti, mercatino vintage e del collezionismo, piante e fiori, giochi per bambini, burattini, pittori, corsi di acquerello, percorsi culturali, concerti, mostre, karate, conferenze e vetrine a tema. Fra le tante iniziative in programma, nel pomeriggio sfilata di cani in passerella e premiazioni del concorso dei salami casalini e bisulan, valutati da una competente giuria tecnica. Dalle 14 alle 18 alla chiesa dell’Immacolata Concezione di piazza Garibaldi visita all’edificio con intermezzi musicali.